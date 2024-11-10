Іспанія

Враховуючи кількість травм у "вершкових", це може бути цілком робочий варіант.

Колишній півзахисник мадридського Реала Гуті закликав керівництво "королівського" клубу підписати 38-річного Серхіо Рамоса. Його слова наводить Goal.

"Подивіться на стурбоване обличчя Анчелотті. Мілітао — дуже важливий гравець, який щойно відновився після торішньої травми. Плюс до нього травма Карвахаля. Алаба досі травмований.

Потрібно виходити на ринок. Рамос залишився без команди. Правий захисник і центральний захисник. Чітко бачу цю угоду, причому за нульовою ціною. Минулого року він грав у Севільї і домігся хороших результатів. Людина, яка була в команді, яка була активною минулого року. Яка продовжує займатися собою і може грати ці шість місяців", — сказав Гуті.

Нагадаємо, у Реала травмовані захисники Даніель Карвахаль, Давід Алаба та Лукас Васкес. Розрив хрестоподібних зв'язок коліна вчора отримав Едер Мілітао.