Іспанія

Довгострокову угоду оновлено.

Каталонська Барселона оголосила про продовження контракту з виробником спортивних товарів Nike. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

Зазначається, що сторони підписали багаторічну угоду. Договір почне діяти з цього сезону і створить нову модель спільного стратегічного партнерства між двома організаціями.

Раніше повідомлялося, що Барселона укладе з Nike договір на десять років і отримуватиме в середньому 140 млн. євро за сезон. Також клубу нарахують підписний бонус у розмірі 158 млн. євро.

Зазначимо, що Барселона і Nike співпрацюють із 1998 року.