Довгострокову угоду оновлено.
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10 листопада 2024, 16:12
Каталонська Барселона оголосила про продовження контракту з виробником спортивних товарів Nike. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".
Зазначається, що сторони підписали багаторічну угоду. Договір почне діяти з цього сезону і створить нову модель спільного стратегічного партнерства між двома організаціями.
Раніше повідомлялося, що Барселона укладе з Nike договір на десять років і отримуватиме в середньому 140 млн. євро за сезон. Також клубу нарахують підписний бонус у розмірі 158 млн. євро.
Зазначимо, що Барселона і Nike співпрацюють із 1998 року.