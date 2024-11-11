Іспанія

Мадридцям потрібен гравець в центр оборони.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та може перейти в Реал взимку 2025 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, мадридський клуб шукає варіанти посилення оборони через ситуацію з травмами. Одним із основних кандидатів є Та.

"Вершкові" можуть спробувати купити німця у Баєра вже взимку, однак переговорів між клубами поки що не було. Йонатан також цікавий Баварії — але мюнхенці хочуть підписати його вільним агентом у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що повернення Серхіо Рамоса в Реал вкрай малоймовірне.