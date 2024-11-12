Іспанія

Бразильський вінгер переміг у голосуванні серед вболівальників.

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем своєї команди за підсумками жовтня, — повідомляє пресслужба "вершкових".

24-річний бразильський вінгер отримав нагороду, набравши найбільшу кількість голосів серед уболівальників Реала.

Зазначимо, що в опитуванні Віні випередив центрального захисника Антоніо Рюдігера та центральних півзахисників Едуардо Камавінгу, Луку Модрича і Федеріко Вальверде.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал Мадрид 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.