Іспанія

Функціонер Барселони прокоментував ситуацію довкола молодого нападника.

Каталонська Барселона свого часу підписала бразильського нападника Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке, проте була змушена чекати до настання його повноліття, аби остаточно завершити трансфер гравця до Європи.

Утім, заграти в складі "блаугранас" за пів року так і не вийшло, тож початок нової кампанії Роке зустрічав у оренді в севільському Бетісі.

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував ситуацію довкола цього гравця.

"Скільки я знаю Барсу, я не пам'ятаю жодного випадку такого потужного та потворного нападу на молодого гравця, який приїхав з-за кордону, як чиниться на Вітора Роке", — заявив португальський функціонер.

Роке в цьому сезоні відіграв 14 матчів, забивши п’ять голів.