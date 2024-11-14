Функціонер Барселони прокоментував ситуацію довкола молодого нападника.
Вітор Роке, Getty images
14 листопада 2024, 08:35
Каталонська Барселона свого часу підписала бразильського нападника Атлетіко Паранаенсе Вітора Роке, проте була змушена чекати до настання його повноліття, аби остаточно завершити трансфер гравця до Європи.
Утім, заграти в складі "блаугранас" за пів року так і не вийшло, тож початок нової кампанії Роке зустрічав у оренді в севільському Бетісі.
Спортивний директор Барселони Деку прокоментував ситуацію довкола цього гравця.
"Скільки я знаю Барсу, я не пам'ятаю жодного випадку такого потужного та потворного нападу на молодого гравця, який приїхав з-за кордону, як чиниться на Вітора Роке", — заявив португальський функціонер.
Роке в цьому сезоні відіграв 14 матчів, забивши п’ять голів.