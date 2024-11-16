Іспанія

Ексфутболіст точно не зав’язав із футболом.

Колишній німецький центральний півзахисник Тоні Кроос оголосив про завершення професійної кар’єри ще наприкінці минулого сезону, тож зрештою, коли він у складі збірної Німеччини вилетів із чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 це сталось.

Відтоді 34-річний виконавець з’являється на публіці, переважно, у якості співведучого власного подкасту Einfach mal luppen, який він заснував із своїм братом Феліксом.

У останньому епізоді Кроос-старший заявив, що його відносини з останнім клубом у кар’єрі, мадридським Реалом, імовірно, ще не добігли свого завершення.

"Важливість Реала в моєму житті для мене завжди буде незмінною. Цей шлях був надто довгим, надто великим, надто успішним і надто сповненим любові до цього клубу.

Це назавжди залишиться в моєму серці й я завжди відчуватиму близькість до Реала, у чому немає жодних сумнівів. І я завжди захищатиму Реал, завжди буду на боці цього клубу. Це ніколи не зміниться, бо наші відносини занадто близькі.

Публічно виставляти себе в реальному середовищі — це те, що, я б сказав, на даний момент не є для мене актуальною темою. Наразі я б відповів на будь-яку пропозицію роботи: "Ні", незалежно від того, наскільки я прив'язаний до клубу.

Але я не кажу, що більше ніколи в житті не буду мати нічого спільного з Реалом, я не виключаю цього, звичайно. У якій функції — це буде видно з часом, можливо, коли пройде кілька років після завершення кар'єри, я буду краще розуміти, у якому напрямку мені краще працювати, а в якому — ні, і чи може клуб відповідати моїм бажанням, чи ні.

Але я не виключаю, що в якийсь момент мене знову можна буде побачити в якійсь ролі в Реалі.

У будь-якому випадку, зараз я дуже зайнятий та повністю відданий проектам, які у мене є і над якими я працюю, так що я не хотів би додавати щось ще зараз.

Але, як я вже сказав: ураховуючи мою близькість до Реалу і мої стосунки з клубом, я ніколи не виключаю того, що колись у майбутньому буду працювати в Реалі", — заявив німецький ексфутболіст.

Кроос загалом провів за мадридський Реал 465 матчів, забив 28 голів та віддав 99 гольових передач.