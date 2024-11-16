Іспанія

Французький захисник вважає, що футбол із часом став для нього просто роботою.

Центральний захисник каталонської Барселони та збірної Франції Жюль Кунде відверто висловився про своє відношення до футболу.

"Це важко, бо у мене багато інтересів. Я хочу, щоб моя сім'я була у безпеці. Я також хотів би допомагати іншим. Я не бачу себе тренером. Але мені дуже цікаві стосунки між гравцями та тренером. Це занадто багато стресу. Бути тренером дуже складно.

Я б збрехав, якщо б сказав, що люблю футбол так само, як і раніше. Раніше це була моя кар'єра. Зараз це моя робота. Коли я починав, моє життя поза полем відходило на другий план", — сказав Кунде для YouTube-каналу ESN Media — The Bridge.

У поточному сезоны Жюль Кунде провів за Барселону 17 матчів, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.