Французький захисник вважає, що футбол із часом став для нього просто роботою.
Жюль Кунде, Getty Images
16 листопада 2024, 18:55
Центральний захисник каталонської Барселони та збірної Франції Жюль Кунде відверто висловився про своє відношення до футболу.
"Це важко, бо у мене багато інтересів. Я хочу, щоб моя сім'я була у безпеці. Я також хотів би допомагати іншим. Я не бачу себе тренером. Але мені дуже цікаві стосунки між гравцями та тренером. Це занадто багато стресу. Бути тренером дуже складно.
Я б збрехав, якщо б сказав, що люблю футбол так само, як і раніше. Раніше це була моя кар'єра. Зараз це моя робота. Коли я починав, моє життя поза полем відходило на другий план", — сказав Кунде для YouTube-каналу ESN Media — The Bridge.
У поточному сезоны Жюль Кунде провів за Барселону 17 матчів, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.