Іспанія

Проблеми в центрі захисту спонукають мадридців вийти на трансферний ринок.

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері 24-річного центрального захисника римського Лаціо Маріо Гіла. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" розглядають варіант із придбанням 24-річного іспанця поряд із центральним захисником іншого римського клубу Роми Маріо Ермосо, який до літа 2024 року декілька років захищав кольори мадридського Атлетіко.

Чинний контракт Гіла з "орлами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро. В свою чергу, Ермосо також має трудову угоду з "вовками" до літа 2027.

Зазначимо, що Маріо Гіла є вихованцем мадридського Реала.