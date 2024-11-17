Данцю слід шукати нову команду.
Крістенсен, getty images
17 листопада 2024, 15:22
Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен більше не входить до планів каталонського клубу. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, інтерес до гравця збірної Данії виявляють клуби з англійської Прем'єр-ліги. Зазначається, що керівництво "синьо-гранатових" хоче розійтися з Крістенсеном вже найближчої зими.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Андреас Крістенсен відіграв за Барселону 26 хвилин. Наразі він відновлюється після запалення ахіллового сухожилля.