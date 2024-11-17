Іспанія

Данцю слід шукати нову команду.

Центральний захисник Барселони Андреас Крістенсен більше не входить до планів каталонського клубу. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, інтерес до гравця збірної Данії виявляють клуби з англійської Прем'єр-ліги. Зазначається, що керівництво "синьо-гранатових" хоче розійтися з Крістенсеном вже найближчої зими.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Андреас Крістенсен відіграв за Барселону 26 хвилин. Наразі він відновлюється після запалення ахіллового сухожилля.