Іспанія

Досвідчений захисник не буде знову виступати за мадридську команду.

Серхіо Рамос не повернеться в Реал.

Marca пише, що на тлі травм мадридці мають "сотню пропозицій" від різних футболістів і агентів, які бажають розпочати співпрацю, але одна особливо виділяється.

Рамос, який залишив команду 2021 року і зараз перебуває без клубу, продовжує старанно тренуватися і хотів би допомогти Реалу, який опинився в непростому становищі. Однак керівництво навіть не розглядає цей варіант, цю історію вважають остаточно завершеною.

Нагадаємо, що Рамос виступав за Реал понад 15 років.