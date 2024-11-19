Керівництво "матрацників" незадоволене результатами команди.
Дієго Сімеоне, Getty Images
19 листопада 2024, 20:43
Мадридський Атлетіко незабаром може звільнити головного тренера Дієго Сімеоне. Про це повідомляє Relevo.
Діючий контракт 54-річного аргентинця розрахований до літа 2027 року, проте, за інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене результатами командами після машстабних покупок у літнє трансферне вікно.
У зв'язку з цим "матрацники" вже почали думати про можливе розірвання контракту з Дієго після закінчення нинішнього сезону.
Також вже відомо, що соратник Сімеоне – спортивний директор клубу Андреа Берта, залишить клуб влітку 2025 року.
Нагадаємо, Сімеоне очолює Атлетіко із грудня 2011 року. З того часу "матрацники" двічі вигравали Ла Лігу, двічі брали трофей Ліги Європи, а також двічі ставали фіналістом Ліги чемпіонів.
Після 13 турів Атлетіко набрав 26 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на сім балів.