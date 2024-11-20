Іспанія

Минулого місяця нагорода дісталася керманичу Барселони Фліку.

Офіційний сайт Ла Ліги назвав імена трьох претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками листопада.

Реал Сосьєдад Іманоля Альгуасіля протягом цього місяця здобув дві перемоги. Спочатку клуб здолав на виїзді Севілью (0:2), після чого вдома впорався з Барселоною (1:0).

Жирона Мічела так само має дві звитяга в листопаді. Вдома команда "перестріляла" Леганес (4:3), а на виїзді перемогла Хетафе (0:1).

Атлетіко Дієго Сімеоне теж із двома перемогами. Колектив здолав Лас-Пальмас вдома (2:0) і Мальорку на виїзді (0:1).

Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що в жовтні найкращим тренером чемпіонату Іспанії визнали головного тренера Барселони Гансі Фліку.