Індивідуальна нагорода дістанеться одному з п'яти виконавців.
Дані Ольмо, Getty Images
20 листопада 2024, 21:08
Офіційний сайт Ла Ліги оголосив імена гравців, які претендують на звання найкращого за підсумками листопада.
Нагадаємо, що в жовтні нагорода дісталася нападнику Барселони Роберту Левандовські. Цього місяця перелік претендентів виглядає наступним чином:
Арнау Мартінес (Жирона) — 2 матчі, 1 гол;
Дані Ольмо (Барселона) — 2 матчі, 2 голи;
Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) — 2 матчі, 1 гол;
Джуліано Сімеоне (Атлетіко) — 2 матчі, 1 гол та 1 асист;
Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) — 1 матч, 3 голи.
Підтримати свого фаворита можна за посиланням.