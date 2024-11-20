Іспанія

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з п'яти виконавців.

Офіційний сайт Ла Ліги оголосив імена гравців, які претендують на звання найкращого за підсумками листопада.

Нагадаємо, що в жовтні нагорода дісталася нападнику Барселони Роберту Левандовські. Цього місяця перелік претендентів виглядає наступним чином:

Арнау Мартінес (Жирона) — 2 матчі, 1 гол;

Дані Ольмо (Барселона) — 2 матчі, 2 голи;

Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) — 2 матчі, 1 гол;

Джуліано Сімеоне (Атлетіко) — 2 матчі, 1 гол та 1 асист;

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) — 1 матч, 3 голи.

Підтримати свого фаворита можна за посиланням.