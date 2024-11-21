Іспанія

Залишилося тільки знайти грошей на португальця.

Вінгер італійського Мілана Рафаель Леау та нападник французького Лілля Джонатан Девід хочуть перейти в каталонську Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, португалець та канадець дали зрозуміти представникам каталонського клубу, що бажають приєднатися до їхньої команди.

Наголошується, що Барселона позитивно оцінює обох гравців, особливо португальця, в якому каталонці бачать потенційну зірку.

Оточення Леау визнає труднощі у стосунках гравця з головним тренером Мілана Паулу Фонсекою, тож футболіст хотів би перейти в клуб, де зможе вигравати титули. Крім того, футболіст збірної Португалії вважає, що йому пора змінити обстановку.

У випадку з Девідом всередині "синьо-гранатових" немає єдиної думки, але водночас "Барса" визнає вміння форварда забивати та відзначає його статистику. Наразі ведеться ретельний моніторинг канадського виконавця.

Зазначимо, що контракт Девіда з "догами" спливає влітку 2025 року.

Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 14 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач. В свою чергу, Джонатан Девід провів за Лілль у поточній кампанії 19 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.