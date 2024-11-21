Іспанія

Італієць порівняв "вершкових" з іншими клубами.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про величність мадридського клубу на фоні інших клубів. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "вершкових".

"Реал Мадрид багато вигравав у своїй історії та продовжує перемагати, бо не любить програвати чи грати внічию. Є клуби, які сприймають поразку інакше, ніж Реал. Це підвищує вимоги та відповідальність до людей, які працюють у цьому клубі.

Я працював у багатьох клубах топ-рівня, і Реал — найвидатніший у світі з погляду історії, організації та вимог. Ви розумієте, що найважливіше тут — домогтися успіху на спортивному рівні. Робота президента вражає, клуб здобуває перемоги завдяки роботі, яку йому вдалося виконати", — заявив Анчелотті.