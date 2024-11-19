Іспанія

"Вершкові" не підписуватимуть новачків цієї зими.

Мадридський Реал не намагатиметься підписати захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу прийняло рішення зовсім не підписувати нових гравців цієї зими, щоб заощадити гроші для міжсезоння та літнього трансферного вікна.

Також наголошується, що "вершкові" не мають наміру відпускати півзахисника Орельєна Чуамені, який був не проти переїзду в АПЛ, оскільки він може підміняти травмованих центральних захисників Реала.

У нинішньому сезоні Трент провів 15 матчів, у яких віддав двох асистів. На рахунку Чуамені 15 зустрічей.

Після 12 ігор Реал набрав 27 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на шість балів, але маючи гру у запасі.