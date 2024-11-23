Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі прийме Барселону.

Сельта — Барселона

Субота, 23 листопада, 22:00, стадіон Естадіо Балаїдос, Віга. Арбітр зустрічі - Сесар Сото Градо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У 13 матчах Ла Ліги цього сезону Сельта здобула п'ять перемог, дві нічиї та шість поразок, набравши 17 очок і посідаючи 11-те місце в турнірній таблиці, лише за три очки від Атлетіка з Більбао, який посідає шосте місце. "Небесно-блакитні" добре виступають у Ла Лізі цього сезону, забивши 20 разів, лише Вільярреал (23), Реал Мадрид (25) та Барселона (40) мають кращі показники в атаці, в той час як вони пропустили 22, що є другим найгіршим показником у дивізіоні на даний момент.

Сельта не знала поразок в останніх трьох матчах, включаючи перемогу над Хетафе (1:0) в останній грі перед власними вболівальниками, і виграла два з останніх семи матчів Ла Ліги проти Барселони.

Тим часом Барселона є найкращою командою у вищому дивізіоні Іспанії цього сезону, здобувши 11 перемог і дві поразки у 13 матчах, що дозволило їй очолити дивізіон з 33 очками. Команда Хансі Фліка випереджає мадридський Реал, який посідає друге місце, на шість очок, але чинні чемпіони мають гру в запасі, адже несподівана поразка Барселони від Реал Сосьєдаду перед міжнародною перервою виявилася для них руйнівною.

До поразки від Реал Сосьєдаду каталонці мали семиматчеву переможну серію, і тепер до кінця місяця вони мають провести три матчі поспіль проти Сельти, Бреста та Лас-Пальмаса.

Останній матч Барселони перед зимовою перервою в Іспанії відбудеться 21 грудня проти мадридського Атлетіко, і буде цікаво спостерігати за тим, як розвиватиметься турнірна таблиця протягом наступних кількох тижнів, оскільки Реал ще не знайшов свою гру в цьому сезоні.

Орієнтовні склади:

Сельта: Гуаїта — Х. Родрігес, Старфелт, Алонсо — Мінгеза, Сотело, Бельтран, Манкільо — Бамба, Іглесіас, Аспас.

Барселона: Пенья — Каунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Де Йонг — Ольмо, Педрі, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

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