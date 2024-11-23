Іспанія

Питання лише в грошах.

Керівництво каталонської Барселона сумнівається в доцільності купівлі нападника французького Лілля Джонатана Девіда через загальну вартість його потенційного переходу. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, загальна вартість трансферу 24-річного канадця становитиме близько 80 млн. євро. Мова йде про зарплату гравця за чотири роки, підписний бонус та агентську комісію.

У Барселоні вважають таку суму прийнятною, але невідповідною конкретно для них у нинішній фінансовій ситуації каталонського клубу. Підкреслюється, що на поточний момент "Барса" не робили кроків для підписання Девіда.

Чинний контракт гравця в "догами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Джонатан Девід провів за Лілль у поточній кампанії 19 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.