Колектив Дієго Сімеоне зумів відігратися наприкінці зустрічі.
Атлетіко - Алавес, Getty Images
23 листопада 2024, 19:21
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко приймав Алавес.
Гості швидко відкрили рахунок у матчі, але "матрацники" зуміли відігратися наприкінці зустрічі та вирвати перемогу.
Атлетіко - Алавес 2:1
Голи: Грізманн, 76 (пен), Серлот, 86 - Гуріді, 7 (пен)
Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель, Ленгле, Галан (Серлот, 46) — Льоренте (Сімеоне, 46), Барріос, Коке (Рікельме, 70), Ліно (Де Пауль, 64) — Корреа (Альварес, 59), Грізманн
Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо (Седлар, 85), Санчес (Стоічков, 88) — Гевара, Бланко — Вісенте, Гуріді (Діарра, 72), Мартін (Конечни, 85) — Гарсія (Мартін, 73)
Попередження: Корреа, Альварес, Пауль — Бланко, Санчес, Конечни.