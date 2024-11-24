Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 24 листопада, розпочавшись о 19:30.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Леганес на своєму полі прийме мадридський Реал.

Леганес — Реал Мадрид

Неділя, 24 листопада, 19:30, Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке, Леганес. Арбітр зустрічі — Хав'єр Альберола Рохас

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Леганес намагатиметься ввійти в історію, адже "Ель Лега" прагне вперше перемогти Реал Мадрид у Ла Лізі, тож це може бути знаменитий вечір проти чинних чемпіонів Іспанії та Європи. Команда виграла лише два матчі проти Реала, причому обидві перемоги були здобуті в Копа дель Рей, але останні дві зустрічі Ла Ліги між цими двома командами на Естадіо Муніципаль де Бутарке завершилися внічию, включаючи нічию 2:2 в останньому протистоянні, яке відбулося в липні 2020 року.

Команда Борхи Хіменеса є чинним чемпіоном Сегунди, команда повернулася на цей рівень вперше з 2019/20 років, і вони впевнено розпочали кампанію, здобувши три перемоги, п'ять нічиїх та п'ять поразок у 13 матчах, набравши 14 очок, що дозволило їм посісти 14-те місце в турнірній таблиці. Леганес виграв три з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах, включаючи перемогу над Севільєю з рахунком 1:0 перед міжнародною перервою, коли Мігель де ла Фуенте реалізував пізній пенальті, що став вирішальним для обох команд.

Тим часом мадридський Реал перед міжнародною перервою розгромив Осасуну з рахунком 4:0, причому Вінісіуш Жуніор зробив хет-трик, а Джуд Беллінгем відзначився своїм першим голом у цій кампанії. Ця перемога була надзвичайно важливою, враховуючи, що "лос бланкос" вийшли на поле після поразки від Барселони та Мілана на очах у власних вболівальників, і тепер вони прагнуть здобути ще одну перемогу в Ла Лізі напередодні важливого матчу Ліги чемпіонів з Ліверпулем наступного тижня на виїзді.

Реал Мадрид посідає друге місце в таблиці Ла Ліги, маючи в активі вісім перемог, три нічиї та одну поразку в 12 матчах і набравши 27 очок, що залишило їх на шість пунктів позаду лідера Барселони, яка зіграла на гру більше.

Орієнтовні склади

Леганес: Дмитрович — Алті, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Чікко, Сіссе — Крус, Брасанак, Ель-Хаддаді — Де ла Фуенте.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Модріч, Камавінга, Беллінгем — Діас, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Поточна форма

Очні зустрічі