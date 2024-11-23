Іспанія

Рекорд Ла Ліги для тренера в одному клубі.

Дієго Сімеоне провів найбільше матчів на чолі клубу Ла Ліги в історії.

Атлетіко під керівництвом аргентинця здобув вольову перемогу над Алавесом (2:1) у 14-му турі чемпіонату Іспанії.

54-річний Сімеоне став першим тренером в історії, який досяг 700 матчів на чолі команди Ла Ліги у всіх турнірах. Він очолив мадридський клуб у 2011 році. За цей період "матрацники" здобули перемогу в 413 матчах, у 156 зіграли внічию і програли в 131 грі.

Нагадаємо, що Сімеоне двічі вигравав з Атлетіко Ла Лігу, по разу перемагав у Кубку і Суперкубку Іспанії, двічі вигравав Лігу Європи і Суперкубок УЄФА, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.