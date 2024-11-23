Іспанія

Каталонський колектив вивозив із Балаїдоса перемогу лише в двох з останніх десяти сезонів.

Іспанська Ла Ліга також поверталась на наші телеекрани після листопадової міжнародної перерви в повному обсязі, однак лише з помірною кількістю дійсно гучних афіш у рамках чотирнадцятого туру національної першості. Чи можна було долучити до переліку таких матч у Віго, куди навідалась каталонська Барселона пізнім вечором звітної доби? Вочевидь так, бо інакше б організатори не поставили цю гру в прайм-тайм іспанського футболу.

Однак якщо робити оцінку виступів команд у першій частині сезону, то "блаугранас" узагалі рівних опонентів не передбачається, тоді як "кельти" наче й відірвались від звичної для них зразка останніх сезонів зони вильоту, однак вище екватору турнірної таблиці стрибати явно не квапляться. Запорукою здобутих очок командою Клаудіо Херальдеса були точно не матчі проти явних фаворитів.

Однак чого в Сельти цього сезону не відняти, так це бажання грати в яскравий атакувальний футбол. Що воно таке — Барса доволі швидко дізналась цього вечора, бо господарі взагалі не відчували жодних перешкод перед створенням усе нових і нових гольових моментів біля чужих воріт у першому таймі. А як команда Фліка при цьому примудрилась не пропустити в першому таймі — то взагалі окрема історія.

Дуже поганий відтинок гри до перерви провів лівий фланговий захисник гостей Мартін, і саме на його потенційному вилученні, яке перетворилось більше на театр одного актора у виконанні досвідченого Яго Аспаса, і завершувався перший тайм цієї гри. І привід у арбітра був вилучати гравця Барселони — беззмістовний підкат на лівому фланзі атаки проти суперника, коли ситуація того взагалі не вимагала.

Утім, каталонці також у захисті не відсиджувались, і саме їхня результативна атака на 15 хвилині призвела до того, що ми побачили голи в цьому запальному першому таймі. Рафінья тоді отримав закидання з власної половини від Кунде, вихованець "блаугранас" Мінгеса при цьому повністю провалив вибір позиції, після чого бразилець переграв воротаря вже в штрафному. Класична атака Барси, і таких до перерви було багато, але значно більше було моментів, коли висока лінія захисту гостей грала явно не на їхню користь.

У другому таймі галісійський колектив продовжував смикати своїх суперників швидкими атаками, але на 61 хвилині Барселона забила вдруге, коли Левандовські двома дотиками залишив позаду пару захисників на центральному вході до штрафного й проштовхнув м’яч повз воротаря з передачі Рафіньї.

І все в цій грі мало завершитись на цьому епізоді, або хоча б на тому, де Рафінья пробив у ліву стійку на 77 хвилині. Але ні — гравці команди Фліка самі вигадали собі пригоди на рівному місці. Спочатку Касадо назбирав два попередження за вісім хвилин, а за мить після його вилучення Кунде в центрі штрафного просто залишив м’яч для Альфонсо Гонсалеса, а той пробив повз Пенью, який так само нічого не зрозумів, як і всі глядачі.

І оскільки це був матч на Балаїдосі за участі Сельти, то ніхто не здивувався, що чергова хвиля атаки господарів просто знесла захист Барселони вже в наступній атаці, і після удару Альвареса рахунок став нічийним знову. Там ще й третій міг залетіти після удару п’ятою від Іглесіаса, але то вже було б трохи несправедливо, відносно вкладу атаки гостей у цей матч. Тоді як захисті отримав, як мінімум, стільки, наскільки й напрацював.

У наступному турі Сельта гостюватиме в каталонського Еспаньйола, а каталонська Барселона прийматиме посеред тижня французький Брест у Лізі чемпіонів УЄФА, а потім удома гратиме проти Лас-Пальмаса.Сельта — Барселона 2:2Гонсалес, 84, Альварес, 86 — Рафінья, 15, Левандовські, 61Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Сотело, 76), Моріба, Альварес — Аспас (Дуран, 90), Дувікас (Іглесіас, 76), Бамба (Гонсалес, 63).Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Форт, 46) — Гаві (Фермін, 75), Касадо — Рафінья, Педрі (Де Йонг, 75), Ольмо (Торре, 89) — Левандовські (Віктор, 89).Попередження: Аспас, Х. Родрігес, Сотело, Моріба, Алонсо — Мартін, Касадо, Фермін