Іспанія

По голу на свій рахунок записали Мбаппе, Вальверде і Беллінгем.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Леганес приймав Реал Мадрид.

Королівський клуб без проблем розібрався з господарями, відправивши в його ворота три голи. Українець Андрій Лунін провів гру на лавці для запасних.

Леганес — Реал Мадрид 0:3

Голи: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллінгем, 86

Леганес: Дмітрович — Альтіміра (Росьє, 76), Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапіа, Нейу (Чікко, 59) — Крус, Брашанац (Алле, 76), Ель Хаддаді (Раба, 59) — де ла Фуенте (Гарсія, 87)

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Себальйос, Камавінга, Беллінгем (де Соуза, 87) — Гюлер (Діас, 75), Мбаппе (Модрич, 83), Вінісіус

Попередження: ла Фуенте, Альтіміра.