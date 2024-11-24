По голу на свій рахунок записали Мбаппе, Вальверде і Беллінгем.
Леганес - Реал Мадрид, Getty Images
24 листопада 2024, 21:27
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Леганес приймав Реал Мадрид.
Королівський клуб без проблем розібрався з господарями, відправивши в його ворота три голи. Українець Андрій Лунін провів гру на лавці для запасних.
Леганес — Реал Мадрид 0:3
Голи: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллінгем, 86
Леганес: Дмітрович — Альтіміра (Росьє, 76), Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапіа, Нейу (Чікко, 59) — Крус, Брашанац (Алле, 76), Ель Хаддаді (Раба, 59) — де ла Фуенте (Гарсія, 87)
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Себальйос, Камавінга, Беллінгем (де Соуза, 87) — Гюлер (Діас, 75), Мбаппе (Модрич, 83), Вінісіус
Попередження: ла Фуенте, Альтіміра.