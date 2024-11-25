Бразилець розпочав лікування.
Віні, gettyimages
25 листопада 2024, 15:33
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор висловив невдоволення важким розкладом матчів після повідомлення про травму, через яку він пропустить щонайменше 3 тижні.
"Божевільний календар... Розпочинаю відновлення!" – написав бразилець в Х.
Очікується повернення бразильця перед Клубним чемпіонатом світу в середині грудня.
У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал Мадрид 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.