Іспанія

Бразилець розпочав лікування.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор висловив невдоволення важким розкладом матчів після повідомлення про травму, через яку він пропустить щонайменше 3 тижні.

"Божевільний календар... Розпочинаю відновлення!" – написав бразилець в Х.

Очікується повернення бразильця перед Клубним чемпіонатом світу в середині грудня.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал Мадрид 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.