Україна

Ювілей для досвідченого гравця.

Матч чотирнадцятого туру чемпіонату УПЛ проти Олександрії став ювілейним двохсотим у футболці рівненського Вереса для півзахисника команди Валерія Кучерова, повідомляє офіційний сайт рівнян.

Футболіст з перервами виступає у складі червоно-чорних з літа 2016 року. За цей час 31-річний півзахисник встиг провести у складі рівнян 95 ігор на рівні УПЛ (із врахуванням чотирьох перехідних поєдинків), 62 гри у Першій лізі (із врахуванням двох перехідних), 26 поєдинків у Другій лізі та ще 17 матчів у Кубку України.

Також на його рахунку 6 голів за Верес (5 в УПЛ та 1 в Першій лізі).

Верес — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ