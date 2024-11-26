"Блаугранас" хочуть зберегти в своїй системі двох талановитих іспанців.
Педрі і Гаві, Getty Images
26 листопада 2024, 15:25
Центральні півзахисники каталонської Барселони Гаві та Педрі незабаром можуть підписати зі своїм клубом нові контракти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" веде продуктивні переговори з обома молодими хавбеками щодо продовження поточних угод.
Деталі майбутніх контрактів гравців та їхні нові терміни не уточнюються, проте зазначається, що Барселона успішно просувається в обох потенційних угодах.
Зазначимо, що поточні контракти 20-річного Гаві та 22-річного Педрі з каталонським грандом спливають влітку 2026 року.