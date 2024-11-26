Центральні півзахисники каталонської Барселони Гаві та Педрі незабаром можуть підписати зі своїм клубом нові контракти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" веде продуктивні переговори з обома молодими хавбеками щодо продовження поточних угод.

Деталі майбутніх контрактів гравців та їхні нові терміни не уточнюються, проте зазначається, що Барселона успішно просувається в обох потенційних угодах.

Зазначимо, що поточні контракти 20-річного Гаві та 22-річного Педрі з каталонським грандом спливають влітку 2026 року.