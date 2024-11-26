Іспанія

"Блаугранас" хочуть зберегти в своїй системі двох талановитих іспанців.

Центральні півзахисники каталонської Барселони Гаві та Педрі незабаром можуть підписати зі своїм клубом нові контракти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" веде продуктивні переговори з обома молодими хавбеками щодо продовження поточних угод.

Деталі майбутніх контрактів гравців та їхні нові терміни не уточнюються, проте зазначається, що Барселона успішно просувається в обох потенційних угодах.

Зазначимо, що поточні контракти 20-річного Гаві та 22-річного Педрі з каталонським грандом спливають влітку 2026 року.