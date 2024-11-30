Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 30 листопада, розпочавшись о 15:00.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона на своєму полі прийматиме Лас-Пальмас.

Барселона — Лас-Пальмас

Субота, 30 листопада, 15:00. Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша, Барселона. Арбітр зустрічі — Адріан Кордеро Вега

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Барселона в останніх двох матчах Ла Ліги набрала лише один заліковий бал, на виїзді поступившись Реалу Сосьєдад (1:0) і зігравши внічию з Сельтою (2:2). Ці невдачі дозволили мадридським Реалу (має в запасі виїзний матч проти Валенсії) та Атлетіко, які в двох минулих турах досягли максимального результату, наблизитися до "блаугранас" у турнірній таблиці на відстань чотирьох та п'яти очок відповідно.

Перед сьогоднішньою зустріччю варто відзначити солідну домашню форму каталонців у чемпіонаті — вони мають 11 перемог поспіль, серед яких і здобута в матчі проти того ж таки Лас-Пальмаса (1:0) в 30-му турі попереднього сезону Ла Ліги.

Серед тижня, а саме у вівторок, колектив Гансі Фліка приймав Брест у п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Барселона з дублем свого найкращого бомбардира Роберта Левандовські здобула розгромну перемогу (2:0), опинившись на третій сходинці турнірної таблиці єврокубка, у зоні виходу до 1/8 фіналу плей-оф. Від лідируючого Ліверпуля, зустріч з яким у "блаугранас" ще попереду, команду відділяють три очки (15 проти 12-ти).

Лас-Пальмас після призначення Дієго Мартінеса головним тренером у жовтні здобув чотири перемоги та зазнав двох поразок у всіх турнірах. "Жовті" навіть вибралися з зони вильоту чемпіонату Іспанії, хоч і почувати себе в безпеці вони не можуть, адже одразу двоє прямих конкурентів у боротьбі за виживання (Валенсія та Еспаньйол) мають дві та одну гру в запасі відповідно. У минулому турі колектив Мартінеса зазнав домашньої поразки від Мальорки з рахунком 3:2, вирішальний гол пропустивши в компенсований час.

Звісно ж, очікується, що сьогодні гостям навряд чи вдасться відібрати очки в лідера Ла Ліги. Лас-Пальмас не знає смаку перемог над Барселоною в чемпіонаті Іспанії з далекого 1986 року, хоча якщо говорити конкретно про виїзні зустрічі, то й взагалі з 1971-го. Лише раз у XXI столітті "жовтим" вдалося зіграти внічию "блаугранас" на їхньому полі. У п'яти інших випадках вони зазнали поразок, з яких три з різницею в три або більше голів.

Орієнтовні склади

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські

Лас-Пальмас: Сіллессен — Росада, А. Суарес, Маккенна, А. Муньйос — Ессугу, Кампанья — С. Рамірес, К. Родрігес, Фустер — Ф. Сілва

Поточна форма

Очні зустрічі