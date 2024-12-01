Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 1 грудня, розпочавшись о 17:15.
Реал Мадрид - Хетафе, Getty Images
01 грудня 2024, 07:30
У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Хетафе.
Реал Мадрид — Хетафе
Неділя, 1 грудня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі - Алехандро Ернандес
Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.
Мадридський Реал програв три з останніх п'яти матчів у всіх турнірах, зазнавши нищівних домашніх поразок від Барселони та Мілана наприкінці жовтня та на початку листопада, а в середу ввечері поступився Ліверпулю в Лізі чемпіонів з рахунком 2:0, і це була заслужена поразка команди Карло Анчелотті. Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті на Енфілді, а голи Алексіса Мак Аллістера та Коді Гакпо забезпечили Ліверпулю перемогу з різницею у два м'ячі, в результаті чого Реал опустився на 24-те місце в таблиці Ліги чемпіонів, лише ледве чіпляючись за путівку в плей-оф.
У чемпіонаті "лос бланкос" виграли останні два матчі проти Осасуни та Леганеса, забивши сім разів і пропустивши при цьому нуль, і ця форма, разом з невеликими коливаннями Барселони, повернула чинних чемпіонів у боротьбу за першість у дивізіоні. Реал Мадрид має найкращий домашній показник у Ла Лізі цього сезону, набравши 18 очок у семи стартових матчах, тоді як Хетафе має проблеми на виїзді, здобувши лише два очки у шести матчах поза межами власного стадіону.
Підопічні Хосе Бордаласа забезпечили собі вихід до другого раунду Копа дель Рей завдяки перемозі над Манісесом 3:0 на початку цього тижня, а в останньому матчі чемпіонату 22 листопада вони обіграли Реал Вальядолід 2:0. Дві перемоги, сім нічиїх і п'ять поразок у 14 матчах цього сезону дозволили Хетафе набрати 13 очок, що залишило їх на 15-му місці в таблиці, на три пункти вище зони вильоту.
Голи були проблемою в цьому сезоні: команда забила лише 10 у 14 матчах чемпіонату, що є найгіршим показником у дивізіоні, але пропустила лише 11, що є другим найкращим показником у захисті.
Орієнтовні склади
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Асенсіо, Ф. Гарсія — Себальос, Вальверде, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Діас.
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Мілла, Арамбаррі — Ньом, Уче, Перес — Родрігес.
Поточна форма
Очні зустрічі
прогноз 2:1