Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 1 грудня, розпочавшись о 17:15.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Хетафе.

Реал Мадрид — Хетафе

Неділя, 1 грудня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі - Алехандро Ернандес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Мадридський Реал програв три з останніх п'яти матчів у всіх турнірах, зазнавши нищівних домашніх поразок від Барселони та Мілана наприкінці жовтня та на початку листопада, а в середу ввечері поступився Ліверпулю в Лізі чемпіонів з рахунком 2:0, і це була заслужена поразка команди Карло Анчелотті. Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті на Енфілді, а голи Алексіса Мак Аллістера та Коді Гакпо забезпечили Ліверпулю перемогу з різницею у два м'ячі, в результаті чого Реал опустився на 24-те місце в таблиці Ліги чемпіонів, лише ледве чіпляючись за путівку в плей-оф.

У чемпіонаті "лос бланкос" виграли останні два матчі проти Осасуни та Леганеса, забивши сім разів і пропустивши при цьому нуль, і ця форма, разом з невеликими коливаннями Барселони, повернула чинних чемпіонів у боротьбу за першість у дивізіоні. Реал Мадрид має найкращий домашній показник у Ла Лізі цього сезону, набравши 18 очок у семи стартових матчах, тоді як Хетафе має проблеми на виїзді, здобувши лише два очки у шести матчах поза межами власного стадіону.

Підопічні Хосе Бордаласа забезпечили собі вихід до другого раунду Копа дель Рей завдяки перемозі над Манісесом 3:0 на початку цього тижня, а в останньому матчі чемпіонату 22 листопада вони обіграли Реал Вальядолід 2:0. Дві перемоги, сім нічиїх і п'ять поразок у 14 матчах цього сезону дозволили Хетафе набрати 13 очок, що залишило їх на 15-му місці в таблиці, на три пункти вище зони вильоту.

Голи були проблемою в цьому сезоні: команда забила лише 10 у 14 матчах чемпіонату, що є найгіршим показником у дивізіоні, але пропустила лише 11, що є другим найкращим показником у захисті.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Асенсіо, Ф. Гарсія — Себальос, Вальверде, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Діас.

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ріко — Мілла, Арамбаррі — Ньом, Уче, Перес — Родрігес.

Поточна форма

Очні зустрічі