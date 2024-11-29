Іспанія

Бразилець пропустив два матчі "вершкових".

Правий вінгер Родріго знову тренується з основною командою мадридського Реала, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Через травму 23-річний бразилець був поза заявкою "вершкових" у виїзних матчах проти Леганеса та Ліверпуля. Наразі невідомо, чи зможе він допомогти колективу Карло Анчелотті в домашньому поєдинку з Хетафе.

На рахунку Родріго 3 голи та 2 асисти в 15 матчах за мадридців у всіх турнірах цього сезону.

Поєдинок Реал — Хетафе в рамках 15-го туру Ла Ліги відбудеться в неділю, 1 грудня, розпочавшись о 17:15.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник "вершкових" Едуардо Камавінга через травму вибув щонайменше на три тижні.