Іспанія

Каталонці збираються виходити на зимовий трансферний ринок.

Барселона цікавиться захисником італійської Болоньї Джоном Лукумі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво каталонців розглядає можливість підписання 26-річного колумбійця взимку.

Зазначається, що відступні за гравця збірної Колумбії — 25 млн євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Джон Лукумі відіграв за Болонью 14 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.