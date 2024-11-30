Каталонці збираються виходити на зимовий трансферний ринок.
Лукумі, getty images
30 листопада 2024, 14:17
Барселона цікавиться захисником італійської Болоньї Джоном Лукумі. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво каталонців розглядає можливість підписання 26-річного колумбійця взимку.
Зазначається, що відступні за гравця збірної Колумбії — 25 млн євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Джон Лукумі відіграв за Болонью 14 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.