Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Алавес - Леганес, Getty Images
30 листопада 2024, 19:13
У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Леганес.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили.
Алавес — Леганес 1:1
Голи: Вісенте, 87 Родрігес, 67
Алавес: Сівера — Теналья (Жордан, 77), Абкар, Моуріньо, Діарра — Гевара, Бланко (Мартін (Стоічков, 70), 70), Гуріді (Ромеро, 77) — Вісенте, Гарсія, Мартін (Стоічков, 70)
Леганес: Дмітрович — Росьє, Гонсалес, Настасич, Каррера — Тапіа, Нейу — Крус (де ла Фуенте, 63), Брашанац, Раба (Чікко, 77) — Гарсія (Саенс, 82)
Попередження: Абкар — Каррера, Нейу, Саенс, Тапіа.