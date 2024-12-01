Іспанія

Уругвайський центрбек найближчим часом може повернутися на поле.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо найближчим часом може повернутися на футбольне поле після серйозної травми.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний уругваєць повернувся до повноцінних тренувань з "блаугранас" у неділю, першого грудня.

Нагадаємо, що Араухо в цьому сезоні ще не грав через травму підколінного сухожилля. Останній свій матч він провів на Копа Америка у липні цього року.

Нагадаємо, раніше спортивний директор Барселони Деку зізнався, що каталонці планують продовжити контракт із Рональдом Араухо, оскільки поточний спливає у червні 2026 року.