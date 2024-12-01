Уругвайський центрбек найближчим часом може повернутися на поле.
Рональд Араухо, Getty Images
01 грудня 2024, 13:56
Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо найближчим часом може повернутися на футбольне поле після серйозної травми.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний уругваєць повернувся до повноцінних тренувань з "блаугранас" у неділю, першого грудня.
Нагадаємо, що Араухо в цьому сезоні ще не грав через травму підколінного сухожилля. Останній свій матч він провів на Копа Америка у липні цього року.
Нагадаємо, раніше спортивний директор Барселони Деку зізнався, що каталонці планують продовжити контракт із Рональдом Араухо, оскільки поточний спливає у червні 2026 року.