Оце так трансфер.
Де Брюйне, getty images
02 грудня 2024, 16:48
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне прийняв рішення залишити англійський клуб. Про це повідомляє El Gol Digital.
За інформацією джерела, 33-річний бельгієць прийняв рішення покинути Ман Сіті наступного літа, коли в нього закінчиться термін трудової угоди з "містянами".
Де Брюйне викликає великий інтерес у саудівських клубів, проте сам бельгієць хоче залишитися в Європі. Цим готова скористатися Барселона, яка влітку 2025 року запропонує йому контракт.
Зазначається, що самому атакувальному півзахиснику цікаво попрацювати під керівництвом Ганс-Дітера Фліка.
Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Манчестер Сіті 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.