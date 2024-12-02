Іспанія

Оце так трансфер.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне прийняв рішення залишити англійський клуб. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, 33-річний бельгієць прийняв рішення покинути Ман Сіті наступного літа, коли в нього закінчиться термін трудової угоди з "містянами".

Де Брюйне викликає великий інтерес у саудівських клубів, проте сам бельгієць хоче залишитися в Європі. Цим готова скористатися Барселона, яка влітку 2025 року запропонує йому контракт.

Зазначається, що самому атакувальному півзахиснику цікаво попрацювати під керівництвом Ганс-Дітера Фліка.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Манчестер Сіті 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.