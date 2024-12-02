Іспанія

Іспанський клуб в пошуках нового ентренадора.

Паулу Пеццолано відправили у відставку з посади головного тренера Вальядоліда після розгромної поразки від мадридського Атлетіко (0:5) у домашньому матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє офіційний сайт "пусели".

41-річний фахівець тренував Вальядолід із квітня 2023 року. За цей час уругваєць провів 79 матчів в якості керманича іспанського клубу, здобув 28 перемог, зазнав 28 поразок та 15 зустрічей завершив унічию. У сезоні-2023/2024 Пессолано вивів команду в іспанську Прімеру.

У поточному сезоні Реал Вальядолід з дев'ятьма очками йде на останньому 20-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.