Іспанія

Португалець може переїхати до Мадриду.

Мадридський Реал зацікавлений у переході правого захисника Манчестер Юнайтед Діогу Дало влітку 2025 року. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" докладають величезних зусиль для того, щоб закрити проблемну для себе позицію правого захисника. Їхньою головною трансферною метою є гравець Ліверпуля Трент Александер-Арнольд. Однак останнім часом стало відомо про інтерес мадридського клубу до іншого гравця — Діогу Дало з Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що "червоні дияволи" зажадають отримати за португальського гравця щонайменше 50 млн. євро.

Цього сезону Діогу Дало відіграв за МЮ 21 матч та віддав дві результативні передачі.