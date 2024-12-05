Іспанія

Казус стався з командою Мічела в матчі проти команди четвертої ліги.

На стадії 1/32 фіналу Кубка Іспанії напередодні зустрічались Логроньєс, який представляє другу групу Сегунди КІФФ — четвертого за силою дивізіону країни, та каталонська Жирона, яка є одним із учасників Ліги чемпіонів УЄФА від Ла Ліги.

Основний час зустрічі завершився без забитих м’ячів, як і додатковий час, після чого команди перейшли до виконання одинадцятиметрових ударів.

Однак є один важливий нюанс — за ходом овертаймів зазнав травми основний воротар Логроньєса Енріке Ройо, і оскільки на той момент усі шість замін господарі поля вже встигли провести, то на ворота став лівий захисник — Пол Арнау.

Із ним команда й заходила до серії пенальті, за ходом якої Абель Руїс та Крістіан Стуані не впорались із другим та п’ятим ударом Жирони відповідно, тоді як у Логроньєса схибив лише Йон Мадрасо на другій спробі.

Цікаво, що Пол Арнау — син Франсеска Арнау, колишнього воротаря Барселони та Малаги, який у 2021 році у віці 46 років покінчив із життям, кинувшись під потяг.