Кіліану поки важко адаптуватися в Мадриді.
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07 грудня 2024, 10:07
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поточну ігрову форму нападника команди Кіліана Мбаппе. Його слова наводить Marca.
"Мбаппе все розуміє, що він і визнав після матчу з Атлетіком. Він не показує своєї найкращої версії. Однак багато з тих, хто перебуває не у найкращий формі, не усвідомлює цього, а Кіліан знає сам, що він не демонструє свій рівень.
Потрібно оцінювати гру Мбаппе комплексно. Думаю, він став кращим з точки зору інтенсивності та швидкості. Але це не означає, що Кіліан має брати участь у кожному матчі, іноді йому може знадобитися відпочинок", — сказав Анчелотті.
Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал 20 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.