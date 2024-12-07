Іспанія

Кіліану поки важко адаптуватися в Мадриді.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про поточну ігрову форму нападника команди Кіліана Мбаппе. Його слова наводить Marca.

"Мбаппе все розуміє, що він і визнав після матчу з Атлетіком. Він не показує своєї найкращої версії. Однак багато з тих, хто перебуває не у найкращий формі, не усвідомлює цього, а Кіліан знає сам, що він не демонструє свій рівень.

Потрібно оцінювати гру Мбаппе комплексно. Думаю, він став кращим з точки зору інтенсивності та швидкості. Але це не означає, що Кіліан має брати участь у кожному матчі, іноді йому може знадобитися відпочинок", — сказав Анчелотті.

Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал 20 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.