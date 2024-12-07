Іспанія

Зустріч у Віго порадувала вболівальників двома голами.

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Сельта приймала Мальорку на Естадіо Балаїдос.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі завдяки голу Альвареса в першому таймі. У другій половині поєдинку, ближче до його завершення, гості залишилися в меншості через вилучення Раїльйо. Підопічні Хіральдеса чисельною перевагою скористалися, зусиллями Аспаса ще раз уразивши ворота колективу Аррасате.

Сельта з 21-м заліковим балом зараз перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Мальорка з 24-ма очками йде 6-ю.

Сельта — Мальорка 2:0

Голи: Альварес, 32, Аспас, 83

Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Бельтран (де ла Торре, 87), Моріба, Альварес (Рістич, 87) — Ф. Лопес (Аспас, 43), Іглесіас (Дувікас, 65), Сведберг (Гонсалес, 65)

Мальорка: Грейф — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Ван дер Гейден — Маскарель, С. Кошта (Шикінью, 89) — Наварро (Мурікі, 58), Д. Родрігес (Дардер, 84), Льябрес (Мохіка, 58) — Ларін (Асано, 84)

Попередження: Х. Родрігес

Вилучення: Раїльйо, 78