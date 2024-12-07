Іспанія

Бразилець може переїхати до Саудівської Аравії.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може залишити "королівський" влітку 2025 року. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, у контракті 24-річного бразильця з Реалом прописана сума відступних у розмірі 1 млрд. євро. Таку суму грошей готовий заплатити саудівський Аль-Ахлі, який є фаворитом на підписання зірки "вершкових".

Зазначається, що саудівський клуб дуже хоче привезти на Близький Схід зірку рівня Кріштіану Роналду та Неймара.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал 18 матчів, забив 12 голів та віддав вісім результативних передач.