Іспанія

Три очки до активу команди Дієго Мартінеса.

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас приймав на своєму полі Вальядолід.

Рахунок у матчі відкрив Сандро Рамірес на 21 хвилині, проте буквально перед перервою гості повернули паритет на табло завдяки зусиллям Андре Маркоса.

Утім, у другому таймі Сандро знову нагадав про себе, оформивши дубль, який і приніс до активу Лас-Пальмаса три очки.

Лас-Пальмас — Вальядолід 2:1

Голи: Рамірес, 21, 64 - Маркос, 45

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Марвін, 58), Суарес, Маккенна, Мармоль — Родрігес, Ессугу (Кампанья, 58) — Рамірес (Рамірес, 88), Муньос, Молейро — Сілва (Мата, 79)

Вальядолід: Гейн — Перес (Мачіс, 75), Кемерт (Ндіає, 86), Санчес (Джума Бах, 86), Роса — Санчес (Джума Бах, 86), Юріч, Мартін Ріелвес (Андрес Месегер, 69), Перес (Мачіс, 75) — Сілла, Маркос (Латаса, 68)

Попередження: Сілва, Суарес, Маккенна, Марвін — Кемерт, Месегер