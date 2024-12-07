Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та мадридський Реал.

Каталонська Жирона та мадридський Реал зіграють поміж собою в шістнадцятому турі іспанської Ла Ліги на Монтіліві.

Мічел, після нічиєї проти Вільярреала (2:2), використав із перших хвилин Аспрілью на правому фланзі атаки.

Карло Анчелотті, на тлі поразки від баскського Атлетіка (1:2), залучив до стартового складу Чуамені та Менді в обороні, тоді як Гюлер зіграє в центрі поля, а Браїм розташується в атаці. Андрій Лунін знову на лаві для запасних.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, ван де Бек — Аспрілья, Міовські, Хіль.

Запасні: Карлос, П. Лопес, Стуані, Руїс, Данжума, Хуанпе, Франсес, Блінд, Порту, Місехой, Сельві, Джастін.



Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде — Гюлер, Модрич — Беллінгем — Діас, Мбаппе.

Запасні: Лунін, Местре, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Ф. Гарсія, Асенсіо, Янес.



Гра Жирона — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.