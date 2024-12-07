Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 7 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Жирона прийматиме Реал.

Жирона — Реал

Субота, 7 грудня, 22:00, стадіон "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві".

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У суботу ввечері Реал прагнутиме відігратися після поразки від Атлетика з Більбао (1:2) та наблизитись до Барселони в турнірній таблиці чемпіонату.

Після поразки в середу Реал залишився на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера Барселони на чотири очки, але маючи гру в запасі, тоді як Жирона посідає восьму позицію.

Жирона провела вражаючу торішню кампанію, посівши третє місце в Ла Лізі, що дозволило їй зіграти в ЛЧ. У цьому сезоні, очікувано, відбувся спад, але команда Мічела стабілізувала ситуацію, набравши 10 очок в останніх чотирьох матчах Ла Ліги.

Біло-червоні лише на сім очок відстають від четвертого Атлетіка з Більбао. Наприкінці листопада Жирона зазнала поразки 0:1 від Штурма в Лізі чемпіонів, після чого опустилася на 30-те місце в загальній таблиці, на три очки відстаючи від мадридського Реала, який йде на 24-й позиції.

У середу підопічні Мічела зазнали ганебної поразки в Кубку від команди із четвертого дивізіону Логронес.

"Бланкос" посідають друге місце в таблиці, набравши 33 очки в 15 матчах, що залишило їх на чотири пункти позаду лідера Барселони. Реал програв чотири з останніх семи матчів у всіх турнірах, і на нього чекають дві великі виїзні гри: в суботу він зустрінеться з Жироною, а наступного тижня зіграє з Аталантою в Лізі чемпіонів. Команда Анчелотті буде перебувати під великим тиском, адже потужну Аталанту точно треба перемагати, щоб претендувати на плей-оф.

Реал виграв шість з 10 останніх матчів проти Жирони у всіх турнірах.

Орієнтовні склади

Жирона: Гассаніга — А Мартінес, Д Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу — Жіль, Ван де Бек, Данджума — Міовскі.

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Браїм.