Барселона двічі впустила перевагу за рахунком над Бетісом.

Гаряча зустріч на Беніто Вільямарін, головним героєм якої можна вважати воротаря команда Ганса-Дітера Фліка.

Огляд матчу

Бетіс — Барселона 2:2
Голи: Ло Чельсо, 68 (пен.), Діао, 90+4 — Левандовські, 39, Ферран 82

Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро (Руїбаль, 71) — Альтіміра, Флорес (Іско, 76) — Авіла, Ло Чельсо, Еззалузлі (Х. Родрігес, 86) — Роке (Діао, 76).

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Форт, 86) — Педрі, Касадо — Ямал, Ольмо (Ферран, 60), Рафінья (де Йонг, 60) — Левандовські.

Попередження: Флорес, Альтіміра — де Йонг, Форт. 