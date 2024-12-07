Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 грудня 2024 року.
Бетіс - Барселона, Getty Images
07 грудня 2024, 21:58
Барселона двічі впустила перевагу за рахунком над Бетісом.
Гаряча зустріч на Беніто Вільямарін, головним героєм якої можна вважати воротаря команда Ганса-Дітера Фліка.
Огляд матчу:
Бетіс — Барселона 2:2
Голи: Ло Чельсо, 68 (пен.), Діао, 90+4 — Левандовські, 39, Ферран 82
Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро (Руїбаль, 71) — Альтіміра, Флорес (Іско, 76) — Авіла, Ло Чельсо, Еззалузлі (Х. Родрігес, 86) — Роке (Діао, 76).
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Форт, 86) — Педрі, Касадо — Ямал, Ольмо (Ферран, 60), Рафінья (де Йонг, 60) — Левандовські.
Попередження: Флорес, Альтіміра — де Йонг, Форт.