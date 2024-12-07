Іспанія

Команда Мічела розклеїлась після пропущеного м'яча наприкінці цілком непоганого першого тайму.

Якщо б ми зараз вели розмову про контекст попереднього сезону, то зустріч пізнім вечором суботи в рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги поміж каталонською Жироною та мадридським Реалом можна було б вважати центральною цього вікенду. Але часи змінились, і хоча "королівський" клуб і надалі продовжує конкурувати в боротьбі за чемпіонський титул із представником Каталонії, проте це знову більш "класична" Барселона, тоді як команда Мічела зробила кілька кроків назад.

І цим процесом "червоно-білим" варто не надто захоплюватись, бо після 15 матчів вони не перебували навіть у зоні єврокубків, тож їхній загалом не надто вдалий дебютний виступ у Лізі чемпіонів УЄФА цілком ризикує стати поодиноким прикладом потужного ривку раніше непомітного колективу. Утім, чотири матчі поспіль до цього Жирона не програвала, тоді як посеред тижня ми всі побачили, що може бути з командою Карло Анчелотті, якщо на її шляху трапиться непоступливий суперник накшталт баскського Атлетіка (1:2).

Реал знову змусив свого тренера нервувати, провівши доволі невпевнений перший тайм. Жирона продемонструвала активний початок та значно вище за суперників бажання йти до чужих воріт, майже не припускалась помилок оборони, тому отримала можливість постійно чинити тиск. Але знову команді Мічела чогось не вистачало на завершення. Влучності пострілів — як мінімум.

Бо моменти в Міовські, Хіля та ван де Бека були аж надто гарними для того, аби завершувати їх без забитих м’ячів у ворота Куртуа. І це марнотратство зрештою й зіграло злий жарт із каталонцями, бо наприкінці тайму Реал прокинувся й не просто змусив Гассанігу працювати на лінії ударом Браїма, а й оформив забитий м’яч зусиллями Беллінгема, який з добивання на 36 хвилині відзначився голом у п’ятому матчі чемпіонату поспіль. І хто тепер згадає, наскільки прогресивно починали цю гру господарі?

А надто після такого другого тайму, у якому в команди Мічела вся креативна складова попереду розчинилась у повітрі. Реал спокійно оминав усі пастки суперників і зрештою забезпечив собі дуже впевнену перевагу за рахунком за допомоги вертикального футболу що під час гола Гюлера з переходом поміж Модричем та Беллінгемом від штрафного до штрафного на 55 хвилині, що під час чергового пасу-цукерки від Луки на правий фланг штрафного для Мбаппе на 62 хвилині.

І наче й треба порадіти команді Анчелотті, але робити це доведеться з важким серцем. Гру достроково завершили Беллінгем та Менді й, здається, ці пошкодження можуть призвести до чергових кадрових утрат, яких у "бланкос" і без того назбиралось чимало, а незабаром ще й старий клубний чемпіонат світу розпочнеться, то хто ж туди поїде?

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме у Мальорки, тоді як посеред тижня прийматиме англійський Ліверпуль у Лізі чемпіонів, а мадридський Реал спочатку поїде в гості до бегамаської Аталанти, а потім проведе гостьове столичне дербі проти Райо Вальєкано.Жирона —0:3Беллінгем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, ван де Бек — Аспрілья, Міовські (Руїс, 57), Хіль (Данжума, 58).Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді (Ф. Гарсія, 81) — Вальверде (Асенсіо, 81) — Гюлер (Яньєс, 88), Модрич — Беллінгем (Себальйос, 61) — Діас, Мбаппе (Ендрік, 81).Попередження: Крейчі, Ромеу, Порту — Мбаппе, Рюдігер