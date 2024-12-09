Іспанія

Шикарний матч на Ванда Метрополітано.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про неймовірну перемогу над Севільєю (4:3) в рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Atletico Universe.

"Важливо, що сьогодні команда грала у футбол. Ми знали про перехідні фази суперника, але у Грізманна були моменти, на Галлахері був пенальті, але його не призначили. Після першого голу Грізманна команда продовжувала шукати щастя в атаці, і ті, хто вийшли на заміну, знали, як домогтися бажаного.

У другому таймі третій гол суперника справді зробив нам боляче, але команда продовжувала прагнути повернутися в гру. Потім трапився наш другий м'яч, заміни дали нам імпульс, і ми продовжили атакувати. Гол Ліно та неймовірний удар Грізманна створили трилер, який варто подивитися.

Нам потрібно додавати й далі, ми працюємо всією командою, зокрема ті, хто виходить на заміну. Це не випадковість — команда розвивається і вірить у те, що робить", — заявив Сімеоне.

Наразі Атлетіко йде третім в іспанський Ла Лізі, відстаючи від лідируючої Барселони на три пункти, але маючи одну гру в запасі.