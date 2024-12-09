Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 8 грудня 2024 року.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на власному полі здійснив приголомшливий камбек проти андалузької Севільї (4:3).

Команда Дієго Сімеоне була критично близькою до чергової втрати очок, коли, незважаючи на швидкий гол на початку зустріч, станом на завершення першої години ігрового часу горіла з рахунком 1:3.

Проте в заключні пів години гри "матрацники" створили маленьке футбольне диво й не просто відіграли, а вирвали перемогу в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Севілья у рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко — Севілья 4:3

Голи: де Пауль, 10, Грізманн, 62, 90+4, Самуел Ліно, 79 — Лукебакьо, 12, Ромеро, 32, Хуанлу, 57.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле (Вітсель, 79), Галан — Сімеоне (Самуел Ліно, 75), де Пауль (Коке, 63), Барріос, Галлагер (Серлот, 63) — Грізманн, Альварес (Корреа, 75).

Севілья: Альваро — Кармона, Баде, Гудель, Салас — Хуанлу, Агуме (Монтьєль, 80), Соу — Лукебакьо (Іеначо, 90+1), Ромеро (Маркао, 90+1), Пеке (Сауль, 63).

Попередження: Барріос, 48, Альварес, 72, Галан, 87, Грізманн, 90+4 — Агуме, 49, Альваро, 67, Сауль, 76.