Грандам іспанського футболу дісталися представники нижчих дивізіонів.
Кубок Короля, getty images
09 грудня 2024, 16:09
Стали відомі всі пари 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Про це повідомляє AS.
За результатами жеребкування визначилися наступні пари команд:
Барбастро — Барселона
Депортіва Мінера — Реал
Понтеведра — Мальорка
Логроньєс — Атлетік
Марбелья — Атлетіко
Понферрадіна — Реал Сосьєдад
Гранада — Гетафе
Альмерія — Севілья
Оуренсе — Вальядолід
Расінг — Сельта
Райо Вальєкано — Расінг Ферроль
Ельденсе — Валенсія
Ельче — Лас-Пальмас
Картахена — Леганес
Тенеріфе — Осасуна
Матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії відбудуться 4 та 5 січня.