Іспанія

Немає жодних шансів на те, що турецький плеймейкер залишить табір "вершкових" найближчим часом, — каже журналіст.

Талановитий атакуючий півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у цьому сезоні не отримає багато ігрового часу, тому з'являлися чутки щодо можливої оренди турецького плеймейкера до іншого клубу вже у майбутнє зимове трансферне вікно.

Утім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, немає жодних шансів на те, щоб 19-річний турок залишив табір "вершкових" у майбутні трансферні вікна — про це відомо усім зацікавленим у гравці клубам, включно з леверкузенським Баєром.

За інформацією джерела, Арда дуже щасливий у Мадриді і не хочу нікуди переходити, тоді як керівництво Реала покладає на юного футболіста великі надії як у теперішньому, так і в майбутньому.

У поточному сезоні Арда Гюлер провів за Реал Мадрид 578 хвилин у 18 матчах, в яких він забив один гол і віддав один асист. Його контракт із "вершковими" спливає влітку 2029 року.

Раніше також повідомлялося, що у турецькому півзахисникові були зацікавлені лондонський Арсенал, Ліверпуль та Фенербахче.