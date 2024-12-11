Іспанія

Керманич Барселони висловився про майбутнє нідерландського хавбека.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що каталонська Барселона не продовжуватиме контракт із центральним півзахисником своєї команди Френкі де Йонгом, який спливає влітку 2026 року.

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік прокоментував інформацію щодо майбутнього 27-річного нідерландського хавбека.

"Мене не цікавлять всі ці навколишні чутки навколо Френкі де Йонга. Для мене все і так зрозуміло, оскільки він для нас є ключовим гравцем", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Френкі провів за Барселону 343 хвилини у 12 матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав один асист. Нідерландський хавбек лише двічі виходив у стартовому складі "блаугранас" у поточній кампанії.