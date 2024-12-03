Іспанія

Контракт нідерландського футболіста розрахований до літа 2026 року.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг, швидше за все, залишить каталонський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" незадоволене фізичною формою 27-річного нідерландця, який більшу частину часу перебуває у лазареті.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року, і Барселона готова виставити його на трансфер.

Також зазначається, що де Йонг має солідну зарплату, яка становить близько 20 мільйонів євро на сезон.

Цього сезону де Йонг провів дев'ять матчів без результативних дій.